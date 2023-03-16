Часть федеральной трассы Кострома-Волгореченск перекроют из-за ремонта

Объезд участка организовали через Нерехту

КОСТРОМА, 16 марта. /ТАСС/. Участок трассы Кострома-Волгореченск перекроют для движения в ночь на 17 марта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Холмогоры".

"ФКУ Упрдор "Холмогоры" предупреждает водителей о временном закрытии движения на автодороге Кострома - Волгореченск. 17 марта с 1:00 до 5:00 будет временно перекрыто движение по путепроводу через железную дорогу на трассе Кострома - Волгореченск. Ограничения вводятся на время ремонтных работ по устранению дефекта дорожного полотна", - говорится в сообщении.

Объезд участка дороги возможен через Нерехту.

При проведении восстановительного ремонта подрядчик укрепит земляную насыпь. На мостовом полотне уложат слой литой асфальтобетонной смеси.