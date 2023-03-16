На Ставрополье шесть ветеранов Великой Отечественной получили соцвыплату на покупку жилья

Для получения помощи необходимо обратиться в администрацию по месту прописки

ПЯТИГОРСК, 16 марта. /ТАСС/. Шесть ветеранов Великой Отечественной войны получили с начала года на Ставрополье социальную выплату на покупку жилья. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе губернатора.

"В 2023 году помощь в улучшении жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны продолжается. Купить жилье смогли уже шесть фронтовиков, еще двое занимаются оформлением договора купли-продажи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения помощи необходимо обратиться в администрацию по месту прописки с заявлением о признании нуждающимся в жилом помещении.

"Помощь ветеранам - одна из приоритетных наших задач. Работа в этом направлении ведется на регулярной основе, а списки нуждающихся постоянно обновляются. На 2023 год на эти цели региону выделено свыше 37 млн рублей из федерального бюджета", - отметил и. о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, за последние пять лет на Ставрополье решен жилищный вопрос более 220 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также членов их семей.