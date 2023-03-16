Сайт киносети "Синема парк" внесли в реестр ОРИ после уведомления от компании

Организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) сайт сети кинотеатров "Синема парк" после получения от компании уведомления о начале соответствующей деятельности. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Компания "Синема парк" зарегистрирована в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) с информационным ресурсом kinoteatr.ru. Основанием для включения компании в реестр стало уведомление о начале деятельности в качестве ОРИ, поданное в ответ на требование Роскомнадзора", - рассказали в ведомстве.

Как напомнили в ведомстве, по правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ, Роскомнадзор формирует требования в адрес ОРИ на основании обращений федеральных органов власти, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.

Ранее запись о внесении сайта киносети появилась в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора.

Согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий. Кроме того, до шести месяцев должны храниться сами сообщения интернет-пользователей.