В Калининградской области предупредили жителей о ложных вызовах в военкомат

Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков призвал не поддаваться панике

КАЛИНИНГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области назвали ложными анонимные звонки с требованиями жителям явиться в военкомат, чиновники просят не поддаваться панике.

"Эти звонки носят ложный характер. Просьба жителям региона не реагировать на подобного рода звонки и не поддаваться панике", - сказал журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, комментируя звонки.

Он отметил, что органы власти не используют для связи с гражданами мессенджеры и звонят только с официальных региональных номеров телефона. Власти призвали "граждан всегда верифицировать информацию на официальных сайтах органов власти региона".

Ранее фиксировались звонки в мессенджере Viber жителям области с требованием явится в военкомат.

Ранее, 15 марта, сообщалось о распространении в соцсетях копии приказа областного военкома, которым якобы с 3 апреля 2023 года аннулируются отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации граждан, имеющих бронь. Этот "несуществующий документ" власти региона назвали фейком.