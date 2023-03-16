В Чувашии ввели карантин по сибирской язве в деревне Старое Акташево

На период карантина запрещено посещение территории эпизоотического очага посторонними лицами, кроме сотрудников организаций Госветслужбы РФ

ТАСС, 16 марта. Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о введении карантина по сибирской язве на территории деревни Старое Акташево, где ранее были выявлены два случая заражения жителей. Документ опубликован на официальном интернет-портале органов власти республики.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны, определенных пунктом 2 настоящего указа, с 16 марта 2023 г. до особого распоряжения", - говорится в тексте указа.

Согласно документу, эпизоотический очаг определен на территории личного подсобного хозяйства, расположенного в деревне Старое Акташево в доме на ул. Запрудной. Неблагополучный пункт находится в радиусе 2 км от границ эпизоотического очага. Угрожаемой зоной считается территория в радиусе 5 км от границ неблагополучного пункта.

На период карантина запрещено посещение территории эпизоотического очага посторонними лицами, кроме сотрудников организаций Госветслужбы РФ, привлеченных для ликвидации очага специалистов, а также проживающих там людей. Кроме того, нельзя ввозить и вывозить животных, их мясо и молоко. На этой территории также введен запрет на заготовку и вывоз кормов, въезд и выезд транспортных средств.

Из неблагополучного пункта нельзя вывозить животных, также запрещен их убой. Кроме того, здесь нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки, торги. В угрожаемую зону не допускается ввоз не вакцинированных против сибирской язвы овец, коз, крупного рогатого скота, оленей, верблюдов, лошадей, ослов, свиней и пушных зверей. Запрещен также вывоз этих животных на убой.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов в среду сообщил ТАСС, что в республике два человека госпитализированы с сибирской язвой, они находятся в состоянии средней степени тяжести. По результатам эпидемиологического расследования, причиной заражения стал контакт с разделанной тушей быка. Как сообщал глава Чувашии Олег Николаев, источником заражения животного сибирской язвой мог стать некачественный комбикорм, который владельцы, скорее всего, приобрели у частных лиц. Министерство здравоохранения Чувашии планирует в ближайшее время заключить контракт на закупку вакцины против сибирской язвы для сельхозработников, мясников, ветеринаров и других специалистов из категории риска.