17 марта, 07:54

В Ивановской области волонтеры будут ежедневно доставлять в аптеки лекарства от диабета

Добровольцы уже работают в двух районах региона

ТАСС, 17 марта. В Ивановской области задействовали волонтеров для ежедневного подвоза в муниципальные аптеки льготных лекарств для больных сахарным диабетом. Ранее препараты поставлялись раз в неделю, что вызывало трудности с их получением у пациентов, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Лекарственные препараты для больных сахарным диабетом поступают на региональный склад ежедневно. По поручению губернатора мы привлекли к развозу дополнительные автомобили и волонтеров, которые помимо уже существующего графика развозов будут оперативно доставлять препараты и медизделия в аптечные организации", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента здравоохранения региона Светланы Москвиной.

По словам Москвиной, волонтеры-медики и активисты "Молодой гвардии" в сопровождении фармацевтов уже приступили к развозу медикаментов в аптечные организации Фурмановского и Приволжского районов.

Такое решение приняли после обращения жителей на прямую линию с губернатором Станиславом Воскресенским, которая прошла 15 марта. Тогда Москвина доложила главе региона, что на складах находится более 20 тыс. тест-полосок, порядка 130 тыс. сахароснижающих препаратов, более 51 тыс. препаратов инсулина, но трудности возникают с доставкой лекарств в муниципальные образования, так как привоз препаратов происходит всего раз в неделю.

Право на льготное лекарственное обеспечение в Ивановской области имеют 97 тыс. человек. В январе-феврале 2023 года пациенты получили более 290 тыс. упаковок лекарственных препаратов по 95 тыс. льготным рецептам на общую сумму 263,7 млн рублей. 

Теги:
РоссияИвановская область
© Информационное агентство ТАСС
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