17 марта, 08:30,
обновлено 17 марта, 08:34
Пандемия COVID-19

В России за сутки выявили 12 915 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 12 915 случаев заражения коронавирусом
© Артем Геодакян/ ТАСС

От ковида умерли 35 человек

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 915, летальных исходов из-за ковида - на 35. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 13 009 случаев заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии - 22 480 857 и 396 769 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 149 против 11 360 днем ранее, до 21 829 610.

За сутки в РФ госпитализировали 1 530 заболевших против 1 403 днем ранее (увеличение на 9,1%). Число госпитализаций увеличилось в 42 регионах и уменьшилось в 39, в 4 субъектах ситуация не изменилась. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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