Программа "Земский доктор" охватит новые регионы России

Правительство РФ направит в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области почти 190 млн рублей на так называемые подъемные единовременные компенсации

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Медики в новых регионах страны теперь тоже смогут получать поддержку в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на заседании правительства.

"Правительство продолжает поддерживать медицинских работников, которые трудятся в сельской местности в малых городах, в отдаленных населенных пунктах. Прежде всего - в рамках программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Теперь распространим их на наши новые территории", - сказал он.

Мишустин обратил внимание на слова президента РФ Владимира Путина о том, что качественная медицинская помощь должна быть доступна во всех без исключения населенных пунктах. "Важно сделать для этого все необходимое. Направим новым регионам почти 190 млн рублей на так называемые подъемные единовременные компенсации в рамках программ", - анонсировал премьер.

Он напомнил, что участвующие в этих проектах врачи при переезде получают по 1 млн рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры - по 500 тыс. рублей. Для тех, кто будет работать на удаленных и труднодоступных территориях, такие выплаты увеличены в полтора раза - до 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно.

"Это позволит привлечь в государственные медицинские организации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не менее 250 врачей и медицинских работников среднего звена", - подытожил председатель правительства.