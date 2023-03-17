17 марта, 11:40

В Танзании пять человек умерли от неизвестной болезни

Она сопровождается кровотечением, рвотой и печеночной недостаточностью

ПРЕТОРИЯ, 17 марта. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек умерли в последние дни на северо-западе Танзании от неизвестной болезни, которая сопровождается кровотечением, рвотой и печеночной недостаточностью. Об этом сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Танзании, предупредив население о необходимости проявлять повышенную бдительность.

"Любой, кто увидит кого-либо с подобными симптомами, должен немедленно предупредить власти, позвонив по специальному бесплатному номеру", - цитирует Минздрав газета The Citizen. Эпицентром заболевания стал город Букоба, расположенный на берегах озера Виктория. На текущий день выявлено семеро заболевших.

Специалисты пока не смогли идентифицировать болезнь и ее возбудителя, хотя был проделан тщательный анализ тканей, взятых у умерших. В регион направлена группа экспертов для проведения дополнительных научных работ. 

Теги:
Танзания
© Информационное агентство ТАСС
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