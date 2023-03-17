Более 300 км линий электропередачи отремонтируют в Подмосковье в 2023 году

В течение года будут модернизированы как кабельные, так и воздушные линии электропередачи

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Свыше 300 км линий электропередачи планируется отремонтировать в Московской области до конца текущего года в рамках программы капитального ремонта, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики региона.

"Энергетики "Мособлэнерго" в 2023 году планируют отремонтировать 316 км линий электропередачи на территории Подмосковья. Работы будут проведены в рамках программы капитального ремонта. В течение года будут модернизированы как кабельные, так и воздушные линии электропередачи - заменят провода на изношенных участках ЛЭП. При капремонте воздушных линий выполняется замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные (СИП)", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что также замене могут подлежать аварийные опоры.

По информации министра энергетики Московской области Александра Самарина, слова которого приводит пресс-служба, территориальные сетевые компании региона ежегодно реализуют программу капитального ремонта электросетевого хозяйства. Она направлена как на повышение надежности электроснабжения потребителей, так и на обеспечение безопасной эксплуатации объектов энергоснабжения.

В министерстве рассказали, что в этом году "Мособлэнерго" также отремонтирует 282 здания и заменит оборудование 213 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Наибольшие объемы капитального ремонта будут выполнены весной и летом.