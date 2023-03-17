Во Флоренции экоактивисты облили краской фасад Палаццо Веккьо

По данным la Repubblica, мэр города Дарио Нарделла лично вмешался, чтобы их остановить, а затем вместе с рабочими смывал краску с памятника

РИМ, 17 марта. /ТАСС/. Экоактивисты движения Ultima Generazione во Флоренции облили желтой краской стены Палаццо Веккьо, где, в частности, располагается мэрия. Об этом сообщила в пятницу газета la Repubblica.

Действия властей Флоренции "несовместимы с необходимостью сокращения загрязняющих выбросов, связанных с использованием ископаемого топлива", считают активисты. По данным газеты, мэр Флоренции Дарио Нарделла лично вмешался, чтобы их остановить, а затем вместе с рабочими смывал краску с памятника.

Ранее представители Ultima Generazione в Риме облили краской стены здания Сената (верхней палаты парламента), за что они предстанут перед судом. Экоактивисты также ранее перекрывали движение транспорта на дорогах. В начале декабря они облили краской вход в миланский театр "Ла Скала" накануне открытия нового сезона оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов".