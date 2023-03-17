В России разработают собственные индексы оценки племенных животных

Для такой оценки материалы ранее отправляли за рубеж

СТАВРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Российские исследователи создадут собственные индексы для оценки племенной ценности животных. Ранее для такой оценки материалы отправляли за рубеж, сообщил в пятницу директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко.

"Сейчас мы отключены от всех этих баз, и своего индекса у нас нет. Та работа, которая началась в том числе в "Иннопрактике", в Краснодарском крае, Воронежской области, на Ставрополье эту программу проработаем, она нацелена на то, чтобы мы в стране получили собственные индексы оценки племенных животных", - сказал он, выступая на форуме "Образование. Кадры. Экономика" в Ставрополе.

Авдеенко отметил, что ранее для оценки племенной ценности животных пробы приходилось отправлять в зарубежные страны. По итогам производители получали таблицу оценки по нескольким десяткам критериев.

"Вокруг этой работы мы постепенно начнем и селекционную работу. Мы планируем с большим размахом эту работу вести, мы понимаем, что это не одного дня задача. <...> Наша задача взять самые мощные и передовые технологии в науке и перенести их в сельское хозяйство. Весь мир идет по этому пути, в России мы тоже по этому пути пойдем, иного варианта нет", - отметил Авдеенко.

В пятницу на базе Ставропольского государственного университета прошел форум "Образование. Кадры. Экономика". Темами обсуждения стали развитие селекции и генетики, новые инженерные решения для повышения эффективности аграрного производства, проблемы развития сельских территорий.