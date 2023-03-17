ВОЗ попросила Китай предоставить касающиеся ковида данные

Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус пояснил, что речь идет об информации, ранее направленной КНР в международную систему геномониторинга GISAID, а затем удаленной

ЖЕНЕВА, 17 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила китайских ученых предоставить данные, которые могут объяснить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пояснив, что речь идет об информации, ранее направленной Китаем в международную систему геномониторинга GISAID, а затем удаленной.

"В минувшее воскресенье (12 марта - прим. ТАСС) ВОЗ была проинформирована о данных, опубликованных в конце января в базе GISAID и недавно снова удаленных", - сказал он, пояснив, что речь идет об информации китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, касающейся "образцов [биоматериала], взятых на рынке "Хуанань" в Ухане в 2020 году".

"Как только мы узнали об этих данных, мы установили контакт с китайским центром по контролю и профилактике заболеваний и призвали поделиться [этими сведениями] с ВОЗ и международным научным сообществом, чтобы они могли быть проанализированы", - отметил Гебрейесус.

Он напомнил, что в прошлый вторник ВОЗ созвала совещание научно-консультативной группы экспертов по новым опасным патогенам (SAGO). "Мы попросили исследователей из китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и эту международную группу ученых представить в SAGO свой анализ данных", - сообщил гендиректор. Он подчеркнул, что "эти данные не дают окончательного ответа на вопрос о том, как началась пандемия, однако любой элемент важен, чтобы ближе подойти к ответу". Сведениями, касающимися изучения происхождения COVID-19, необходимо "немедленно делиться с международным сообществом", констатировал глава ВОЗ, добавив, что "этими данными можно было и нужно было поделиться три года назад". "Мы призываем Китай быть транспарентным в обмене данными, проводить необходимые расследования и делиться результатами. Понимание того, как началась пандемия COVID-19, остается как моральным, так и научным императивом", - заключил Гебрейесус.

Дискуссии вокруг происхождения ковида

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей заявил 1 марта в интервью телеканалу Fox News, что его ведомство считает утечку из лаборатории в Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила 6 марта на брифинге в Пекине, что Китай поддерживает объективное международное расследование причин возникновения COVID-19 и выступает против политических манипуляций вокруг данного вопроса. По ее словам, КНР предоставила больше информации и научных сведений для расследования, чем любая другая страна, в то время как США не предоставили экспертам какой-либо значимой информации по данному вопросу.

В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухане, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако специалисты не пришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань". Высказывались и предположения о его лабораторном происхождении.