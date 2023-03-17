В Нидерландах заявили об эффективности двух вакцин от птичьего гриппа

По информации Министерства сельского хозяйства, природы и по вопросам продовольствия этой страны, в лабораторных условиях они не только защищали птиц от симптомов заболевания, но и предотвращали распространение вируса

ГААГА, 17 марта. /ТАСС/. Две вакцины от высокопатогенного птичьего гриппа доказали свою эффективность в лабораторных условиях. Об этом сообщило в пятницу Министерство сельского хозяйства, природы и по вопросам продовольствия Нидерландов.

"Первое экспериментальное исследование в контролируемых условиях было проведено Вагенингенским биоветеринарным исследовательским центром, - отметили в ведомстве. - В лабораторных условиях вакцины не только защищали птиц от симптомов заболевания, но и предотвращали распространение вируса".

"Я рад, что есть две вакцины, с помощью которых мы можем продолжить процесс вакцинации от птичьего гриппа, - отметил министр сельского хозяйства, природы и по вопросам продовольствия Пит Адема. - Мы будем делать следующие шаги в процессе вакцинации как можно быстрее, но со всей ответственностью и соблюдением мер предосторожности".

Следующим шагом будет исследование эффективности вакцин в практических условиях. С этой целью планируется вакцинация птиц на нескольких птицефермах. "В практических условиях эффективность вакцины может быть иной, чем в контролируемых лабораторных условиях, - отметили в министерстве. - В частности, на птицефермах другой климат и другие условия содержания, животные привиты от различных заболеваний и присутствуют другие микробы, которые могут повлиять на эффективность вакцины".

Птичий грипп распространен в основном у пернатых, но иногда передается и человеку. Это респираторное заболевание, оно имеет симптомы, похожие на обычную простуду. В прошлом году из-за птичьего гриппа в мире было забито 200 млн птиц, в том числе 6 млн в Нидерландах.

Согласно данным агентства Reuters, французская компания Ceva Sante Animale по производству ветеринарных препаратов является одним из двух разработчиков вакцины, доказавшей свою эффективность.