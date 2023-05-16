Петергоф в День музеев подарит посетителям бесплатный вход в Музей коллекционеров

Посетители смогут увидеть графику и живопись художников объединения "Мир искусства", московского Авангарда 1920-х годов, рисунки "старых мастеров" XVII-XVIII веков, гравюры XVII-XX веков, предметы мебели и декоративно-прикладного искусства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Музей-заповедник "Петергоф" в честь Международного дня музеев предоставит посетителям бесплатный вход в Музей коллекционеров. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе учреждения культуры.

"18 мая 2023 года - Международный день музеев - станет днем бесплатного посещения Музея коллекционеров для всех категорий индивидуальных посетителей", - сказали в пресс-службе.

Музей коллекционеров знакомит с историей и традициями российского собирательства. Посетители смогут увидеть уникальные художественные предметы: графику и живопись художников объединения "Мир искусства", московского Авангарда 1920-х годов, рисунки "старых мастеров" XVII-XVIII веков, гравюры XVII-XX веков, предметы мебели и декоративно-прикладного искусства. В числе примечательных объектов музея - домашний интерьер с предметами мебели, собранием книг и редкой коллекцией агитационного фарфора 1918-1923 годов, повторяющий обстановку квартиры ленинградских коллекционеров, супругов Александра и Розы Тимофеевых, а также коллекция почтовых иллюстрированных открыток Николая Шмитта-Фогелевича.

Музей-заповедник "Петергоф" - один из самых популярных достопримечательных объектов в России. В 2022 году его посетили почти 5 млн человек. В состав музея-заповедника входят более 30 музеев в пригородах Санкт-Петербурга.