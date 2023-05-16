Губернатор Приамурья попросил присвоить ДВОКУ почетное наименование "гвардейское"

Василий Орлов отметил, что регионом выполнены все поставленные задачи по мобилизации

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность присвоения почетного наименования "гвардейское" Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу (ДВОКУ), выпускниками которого с 1940 года стали 28 тыс. офицеров.

"ДВОКУ обучает офицеров из 40 государств, является одним из лучших в России, регулярно занимает призовые места на всеармейских военных конкурсах, является для нас гордостью и символом Амурской области. Прошу вас <…> рассмотреть возможность поощрения нашего прославленного училища и присвоения ему почетного наименования "гвардейское", - сказал губернатор на встрече с главой государства.

Орлов отметил, что регионом выполнены все поставленные задачи по мобилизации. "Большую роль на этапе подготовки мобилизованных сыграло Дальневосточной высшее общевойсковое командное училище имени Рокоссовского. <…> 28 тыс. офицеров подготовило [ДВОКУ за все время работы], из которых 52 удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации, только в ходе специальной военной операции (СВО) 11 выпускников удостоены этой высшей награды", - пояснил губернатор.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского - одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке.

Реабилитация участников СВО

Орлов добавил, что Приамурью необходимо почти 500 млн рублей на создание центра реабилитации для бойцов, которые принимали участие в СВО.

"Считаем очень важным в регионе создание комплексной системы социально-медицинской поддержки бойцов, вернувшихся со специальной военной операции. Для этого нам требуется создание реабилитационного центра, прошу вас поддержать создание такого центра и поручить правительству РФ выделить из федерального бюджета сумму в размере 498 млн рублей - они необходимы для проведения капитального ремонта и приобретения медицинского оборудования", - сказал он.

Губернатор отметил, что региональные власти поддерживают прямую связь с командирами частей, где служат жители региона, оказывается поддержка воинским подразделениям. "Особое внимание, конечно, уделяем семьям мобилизованных - у нас в каждом муниципалитете организованы штабы, за каждой семьей закреплен персональный куратор, в школах все дети обеспечены горячим питанием, родители получают 100% компенсацию платы за детские сады", - пояснил он.

По словам Орлова, всего на территории региона членам семей участников СВО предоставлены 30 мер поддержки, разобраться в них жители Амурской области могут благодаря информационному ресурсу "Навигатор без границ".

На сайте регионального правительства Приамурья 3 марта сообщалось о создании единого информационного ресурса для участников СВО и их семей. Навигатор работает на базе платформы "Открытый регион", также есть мобильная версия. Платформа включает информацию о всех мерах поддержки для участников СВО, их семей, а также для вернувшихся со спецоперации. Используя ресурс, пользователи смогут получить ответы на социальные, финансовые, бытовые, юридические вопросы.