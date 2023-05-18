В Кирове изучат флору и фауну для переиздания Красной книги

Переиздать ее планируют в 2025 году

КИРОВ, 18 мая. /ТАСС/. Специалисты в этом году начнут работы по изучению флоры и фауны Кировской области для переиздания Красной книги региона, сообщил в четверг ТАСС и. о. министра охраны окружающей среды области Тимур Абашев.

"Большая работа в этом году начинается по переизданию Красной книги [региона]. Мы приступаем к проведению исследования флоры, фауны, вновь исследуем всю территорию Кировской области, чтобы подтвердить или снять ограничения. Какие-то виды у нас восстановились, и это очень хорошо, но по результатам исследования может оказаться, что какие-то виды перешли в разряд исчезающих, и для них нужно установить более высокий уровень защиты", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что исследования продлятся в этом и следующем годах, переиздание Красной книги запланировано в 2025 году.

По данным министерства, последнее издание региональной Красной книги опубликовано в 2014 году.

В настоящее время Красная книга Кировской области содержит описание 266 видов животных, растений и грибов, из которых 60 занесены в Красную книгу Российской Федерации: 12 сосудистых растений, 3 лишайника, 7 грибов и 38 животных.