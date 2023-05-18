В Старобешевском районе ДНР при участии Бурятии построен и запущен новый водовод

Стоимость нового объекта - 345 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 18 мая. /ТАСС/. Рабочие из Бурятии построили в подшефном Старобешевском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) водовод. Об этом сообщили журналистам в правительстве Бурятии.

"Завершилось строительство водовода Кипучая Криница- Старобешево. Новый объект обеспечит бесперебойным водоснабжением жителей поселка Старобешево, а это более 6 тыс. человек, а также всю социальную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Старый водовод был в критическом состоянии. Стоимость нового объекта - 345 млн рублей. Строительство было разбито на два этапа: первые 2 км сетей ввели в эксплуатацию в прошлом году, еще около 8 км трубопровода рабочие проложили за три месяца. На объекте работали порядка 40 человек, было задействовано 11 единиц техники.

В 2023 году Бурятия проведет капремонт в трех школах Старобешевского района ДНР. В 2022 году там было отремонтировано 52 социальных объекта: школы, детские сады, многоквартирные дома, району переданы грузовые автомобили, оргтехника, компьютеры и учебники для школ, на эти цели было выделено порядка 500 млн рублей. Летом 50 детей из Старобешевского района отдохнули в оздоровительном лагере на Байкале.

16 июня 2022 года во время поездки в ДНР глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом, с этого момента регион начал оказывать помощь подшефному району ДНР.