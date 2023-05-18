Дума поддерживает право силовиков пресекать движение беспилотников в воде и на земле

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, который позволит силовым структурам пресекать движение не только воздушных, но и наземных и водных беспилотников.

Документ внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе с председателями комитетов Госдумы по информполитике Александром Хинштейном и по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Как отмечал ранее Хинштейн, действующее законодательство позволяет сотрудникам силовых ведомств противостоять только воздушным беспилотникам.

Законопроект наделяет МВД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП правом пресекать движение беспилотников в воздухе, в воде и на земле. Как уточняется в пояснительных материалах, пресечение движения будет производиться в том числе посредством уничтожения или повреждения беспилотников, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими.