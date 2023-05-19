19 мая, 06:51

В эфир телеканала ОТР ежедневно поступает около 20 тыс. звонков от зрителей

Как заявил гендиректор ОТР Виталий Игнатенко, за 10 лет работы канал подтвердил свою необходимость для страны

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Телеканал "Общественное телевидение России" (ОТР), которому в пятницу исполняется 10 лет, за годы вещания смог наладить доверительный диалог со зрителями. Ежедневно в открытый эфир канала поступает до 20 тыс. звонков от людей из разных регионов, рассказал ТАСС генеральный директор ОТР Виталий Игнатенко.

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"За 10 лет работы канал подтвердил свою необходимость для нашей страны, научился выстраивать доверительный диалог со своим зрителем. У нас ежедневно шесть часов открытого эфира. В какие-то дни бывает до 20 тыс. звонков, обращений непосредственно в эфире, а в целом их количество достигает и 50 тыс. в день. Мы стараемся в этом море откликов найти те темы, которые наиболее актуальны. И на следующий же день перенести их на экран", - рассказал он.

Одной из главных функций телеканала остается рассказ о жизни людей в разных регионах страны, подчеркнул Игнатенко. "Десять лет назад перед каналом была поставлена задача максимально привлечь к участию в программах интеллектуальный, научный, жизненный потенциал регионов. Поэтому мы рассказываем о том, как развиваются здравоохранение, наука, культура в местах, далеких от столицы", - добавил он.

О телеканале

17 апреля 2012 года Дмитрий Медведев, занимавший в тот момент пост президента РФ, подписал указ "Об общественном телевидении в Российской Федерации". 19 мая 2013 года телеканал начал вещание в 12:00 мск. В первый день его работы зрителям были предложены информационные выпуски, развлекательные и познавательные передачи, кинофильмы.

Основу эфирной сетки канала составляют новостные и информационно-аналитические программы, просветительские, публицистические передачи и ток-шоу ("Отражение", "Вспомнить все", "Моя история", "Очень личное", "Прав! Да?", "Клуб главных редакторов", "Сходи к врачу", "Календарь" и другие), а также документальные и художественные фильмы. Значительное внимание уделяется освещению жизни в регионах РФ.

В ноябре 2019 года на ОТР началось вещание программ региональных каналов. Контент, подготовленный телекомпаниями субъектов РФ, транслируется на канале с 6 до 9 часов утра и с 17 до 19 часов по местному времени. 

Теги:
РоссияИгнатенко, Виталий Никитич
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