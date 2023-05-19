В эфир телеканала ОТР ежедневно поступает около 20 тыс. звонков от зрителей

Как заявил гендиректор ОТР Виталий Игнатенко, за 10 лет работы канал подтвердил свою необходимость для страны

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Телеканал "Общественное телевидение России" (ОТР), которому в пятницу исполняется 10 лет, за годы вещания смог наладить доверительный диалог со зрителями. Ежедневно в открытый эфир канала поступает до 20 тыс. звонков от людей из разных регионов, рассказал ТАСС генеральный директор ОТР Виталий Игнатенко.

"За 10 лет работы канал подтвердил свою необходимость для нашей страны, научился выстраивать доверительный диалог со своим зрителем. У нас ежедневно шесть часов открытого эфира. В какие-то дни бывает до 20 тыс. звонков, обращений непосредственно в эфире, а в целом их количество достигает и 50 тыс. в день. Мы стараемся в этом море откликов найти те темы, которые наиболее актуальны. И на следующий же день перенести их на экран", - рассказал он.

Одной из главных функций телеканала остается рассказ о жизни людей в разных регионах страны, подчеркнул Игнатенко. "Десять лет назад перед каналом была поставлена задача максимально привлечь к участию в программах интеллектуальный, научный, жизненный потенциал регионов. Поэтому мы рассказываем о том, как развиваются здравоохранение, наука, культура в местах, далеких от столицы", - добавил он.

О телеканале

17 апреля 2012 года Дмитрий Медведев, занимавший в тот момент пост президента РФ, подписал указ "Об общественном телевидении в Российской Федерации". 19 мая 2013 года телеканал начал вещание в 12:00 мск. В первый день его работы зрителям были предложены информационные выпуски, развлекательные и познавательные передачи, кинофильмы.

Основу эфирной сетки канала составляют новостные и информационно-аналитические программы, просветительские, публицистические передачи и ток-шоу ("Отражение", "Вспомнить все", "Моя история", "Очень личное", "Прав! Да?", "Клуб главных редакторов", "Сходи к врачу", "Календарь" и другие), а также документальные и художественные фильмы. Значительное внимание уделяется освещению жизни в регионах РФ.

В ноябре 2019 года на ОТР началось вещание программ региональных каналов. Контент, подготовленный телекомпаниями субъектов РФ, транслируется на канале с 6 до 9 часов утра и с 17 до 19 часов по местному времени.