В районе Текстильщики завершили реконструкцию спорткомплекса "Москвич"

Комплекс построили в 1960-х годах при одноименном заводе малолитражных автомобилей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Специалисты завершили реконструкцию исторического спортивного комплекса "Москвич" в Текстильщиках, он был построен в 1960-х годах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завершили реконструкцию исторического спорткомплекса "Москвич" в Текстильщиках. Его построили в 1960-х годах при одноименном заводе малолитражных автомобилей. <…> В спорткомплексе: реконструировали футбольный стадион; сделали натуральный газон с обогревом, новые трибуны, освещение, беговые дорожки", - написал Собянин.

По его словам, также открыт первый в России Дворец бильярдного спорта. Там 36 столов и трибуны для 355 зрителей. Специалисты построили игровой центр с двумя теннисными кортами. Также там можно играть в волейбол, баскетбол, заниматься художественной гимнастикой.

"Отремонтировали фасады ледового дворца и Дворца спорта, керлинг-центр, бейсбольное поле. Благоустроили территорию. В результате исторический стадион "Москвич" стал современным мультиспортивным комплексом для тренировок и соревнований. На его базе готовят профессиональных спортсменов по 10 видам спорта. Бесплатно занимаются около 1 300 человек от 10 до 52 лет", - добавил мэр.