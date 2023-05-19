В ООН назвали беспрецедентными масштабы распространения холеры в мире

По словам руководителя отдела чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения ЮНИСЕФ Жерома Пфаффмана Замбруни, "прямому риску" заболеть холерой сейчас подвергаются миллиард человек в 43 государствах

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Распространение холеры в мире носит беспрецедентный характер: с начала 2023 года о вспышках этого заболевания объявили 25 стран, и подобный шаг могут предпринять еще 22 государства. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве руководитель отдела чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Жером Пфаффман Замбруни.

"Нынешняя ситуация с холерой в мире является беспрецедентной ввиду тревожного масштаба вспышек, географического распространения и необычно высокого уровня смертности", - отметил он. "С начала 2023 года 25 стран объявили о вспышках этого заболевания", - сказал Пфаффман Замбруни, добавив, что "еще 22 государства" могут предпринять аналогичный шаг. Представитель ЮНИСЕФ напомнил, что по состоянию на май прошлого года вспышки холеры были зафиксированы только в 15 странах.

"В последние 10 лет заболеваемость холерой в мире постоянно снижалась, однако эта тенденция сменилась на обратную в 2021 году, когда число случаев заболевания возросло, и в 2023 году рост продолжается", - констатировал Пфаффман Замбруни. Детский фонд ООН обеспокоен тем, что риск распространения болезней, передающихся через воду, "вероятно, возрастет в ближайшие дни" ввиду тяжелых последствий циклона "Мокко" в Бангладеш и Мьянме, отметил он.

В свою очередь руководитель подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на холеру Генри Грей заявил на брифинге, что "прямому риску" заболеть холерой сейчас подвергаются миллиард жителей Земли в 43 государствах. "Драйверами этой ситуации являются бедность, конфликты, изменение климата и являющееся их следствием перемещение населения", - сказал он.

В информационном бюллетене ВОЗ по холере за 15 мая риск распространения этой болезни в мире расценивается как "очень высокий". Подчеркивается, что с начала года "выросло число и расширилась география холеры в Малави, Мозамбике, ЮАР, Танзании, Замбии и Зимбабве". В ВОЗ выражают "растущую обеспокоенность" также эпидемиологической ситуацией в регионе Африканского Рога. Реагирование на вспышки осложнено ввиду "глобальной нехватки ресурсов, включая оральную вакцину против холеры", говорится в бюллетене.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.