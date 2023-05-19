Васильев считает, что попытки расшатать межнациональный мир в РФ организуются из-за рубежа

Как заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме, эксперты из "страны с амбициями мирового гегемона" не понимают природу российских межнациональных отношений

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Попытки расшатать межнациональный мир и спровоцировать распад России организуются из-за рубежа. Об этом сообщил в пятницу руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев на заседании Совета по межнациональным отношениям.

"Мы видим сейчас попытки извне расшатать межнациональный мир, вбить клин между народами, спровоцировать распад страны. За рубежом организуются круглые столы, конференции, регулярно публикуются статьи о якобы имперской политике России. Мы вместе противостоим этому, на всех уровнях, пресекая любые попытки посеять межнациональную рознь", - сказал Васильев.

Он добавил, что эксперты из "страны с амбициями мирового гегемона" не понимают природу российских межнациональных отношений, духовной, нравственной силы, единства многонационального народа России, позволяющие противостоять "разрушительным геополитическим технологиям". "Именно в единении страны мы имеем возможность для свободного, полноценного, национального развития", - подчеркнул он.

Васильев также отметил героизм военнослужащих, которые "ведут борьбу за свободное будущее каждого". По его словам, среди Героев России - 168 участников специальной военной операции, представляющие 20 народов России.