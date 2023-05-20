В заповеднике "Аркаим" на Урале официально открыли археологический парк на реке Синташте

На реке находятся памятники археологии возрастом около 4 тыс. лет

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Ученые в Челябинской области завершили первый этап создания археологического парка на территории музея-заповедника "Аркаим", где на реке Синташте расположены памятники археологии возрастом около 4 тыс. лет. Именно там были обнаружены остатки одной из древнейших на планете колесниц. Об этом ТАСС в субботу сообщили сотрудники заповедника.

"Сегодня мы открыли для посетителей заповедника и для всех жителей и гостей Челябинской области археологический парк на реке Синташте. В течение мая и июня все желающие могут абсолютно бесплатно посетить этот комплекс. Мы надеемся, что со временем этот парк станет новой точкой притяжения", - сказал заместитель директора музея-заповедника "Аркаим" Юрий Макуров.

По словам научного сотрудника музея-заповедника, кандидата исторических наук, руководителя проекта "Синташтинский феномен" Татьяны Малютиной, парк показывает местную историю, ее уникальность.

В заповеднике рассказали, что Синташтинский археологический комплекс был исследован в 70-80-е годы прошлого столетия. По результатам исследований он приобрел всемирную известность, но после раскопок оставался в заброшенном состоянии. Неприспособленность археологических памятников к показу, отсутствие навигации и в целом неудовлетворительное состояние площадки не позволяли в полной мере оценить значимость культурного наследия. Проблемы удалось решить с помощью гранта президента РФ.

Так, в парке восстановили ландшафт, рекультивировали места раскопок, высадили растения, создали макеты двух могильников в натуральную величину, разработали маршрут, специальную брошюру для самостоятельного посещения площадки туристами, дополнили экспозицию в музее заповедника.

"Одной из важнейших находок считаются обнаруженные в Большом Синташтинском могильнике отпечатки колес древнейшей в мире колесницы. Эта находка датируется 20-21 годом до н.э., именно она способствовала зарождению теории о том, что именно здесь была изобретена легкая колесница с двумя спицевыми колесами", - сообщили ТАСС в пресс-службе заповедника.

О комплексе

Археологический комплекс "Синташта" находится в 19 км от поселка Бреды Челябинской области, на левом берегу одноименной реки. Отсюда были получены яркие археологические коллекции, здесь расположен единственный в Южном Зауралье монументальный курган эпохи поздней бронзы - Большой синташтинский курган.

Поселение Аркаим открыто в 1987 году археологической экспедицией Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) во время обследования долины реки Большая Караганка. Аркаим - самое известное из укрепленных поселений "Страны городов", оно было создано древними индоевропейцами в зауральской степи 4 тыс. лет назад. Поселения "Страны городов" Южного Урала на 500-600 лет древнее гомеровской Трои, они были современниками первой династии Вавилона, фараонов Среднего царства Египта и крито-микенской культуры Средиземноморья.