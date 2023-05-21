В Москве состоятся Весенний велофестиваль и велогонка по Садовому кольцу

Для гостей подготовили конкурсы, фотозоны, аквагрим, выступления музыкантов, выставки велосипедов и другое

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московский весенний велофестиваль и велогонка "Садовое кольцо" пройдут в столице в воскресенье. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"21 мая состоится самый масштабный велофестиваль - весенний. <...> Встречаемся в 12:00 на проспекте Академика Сахарова (вход со стороны улицы Каланчевской), велопрогулка начнется в 13:00. Маршрут - 16 км по Садовому кольцу", - сказали в департаменте.

Там отметили, что электросамокаты, сегвеи, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности поедут первыми - в 12:50, за 10 минут до старта основной колонны. Электровелосипеды будут стартовать вместе с обычными велосипедами.

"В 2023 году вас ждут сразу четыре фестивальных городка, которые символизируют наши транспортные проекты: Большую кольцевую линию (БКЛ), Московские центральные диаметры (МЦД) и Московский скоростной диаметр (МСД). На каждой площадке будут конкурсы, выступления музыкантов и зоны отдыха. <...> Площадки будут работать с 13:00 до 17:00", - анонсировали в департаменте.

Согласно схеме велофестиваля, площадки расположены в районе улицы Баррикадной (семейная площадка, посвященная МСД), в парке "Музеон" и Парке Горького (молодежные площадки, посвященные МЦД), в парке усадьбы Усачевых-Найденовых (культурная площадка, посвященная БКЛ). В развлекательной программе также заявлены фотозоны, фестиваль красок и аквагрим, уличный кинотеатр, беговелы для детей, выставки велосипедов и другое.

О бонусах и призах

Ежегодно в столичных веломероприятиях участвуют около 100 тыс. человек. Участники весеннего велофестиваля прошли предварительную онлайн-регистрацию - получили индивидуальные номера и сыграли в лоерею. В преддверии велофестиваля состоялся конкурс на лучшие костюм и тюнинг велосипеда. Награждение пройдет 21 мая в стартовом городке.

К велофестивалю были выпущены тематические транспортные карты "Тройка", которые можно приобрести на станциях Большой кольцевой линии. Пассажиры поездов Центральной пригородной пассажирской компании и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании в день весеннего велофестиваля смогут провезти велосипеды бесплатно. На МЦД и в "Аэроэкспрессах" плата за транспортировку велосипедов также не потребуется.

Кроме того, 21 мая с 10:00 до 18:00 специальные тарифы на аренду стационарных велосипедов вводит "Велобайк". В 2022 году участники фестивалей арендовали велосипеды у компании 13 тыс. раз.

О перекрытии дорог

"В связи с проведением велогонки "Садовое кольцо" и Московского весеннего велофестиваля будет временно закрыто движение на всем протяжении Садового кольца - рекомендуем отложить поездки на личном авто в места ограничений и воспользоваться метро для поездок", - предупредили в Центре организации дорожного движения правительства Москвы.

Так, до 17:00 будет закрыто движение на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой, до 20:00 будут закрыты съезд с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал, а также улица Баррикадная. Кроме того, с 07:00 до прохождения колонны закроют для движения транспорта Садовое кольцо в обоих направлениях и улицу Мясницкую, с 13:00 будет закрыто движение на Каланчевской улице.

Также до окончания мероприятия будет недоступна парковка на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и участке улицы Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.