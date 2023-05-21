Гутерриш заявил об угрозе прогресса в здравоохранении из-за войн и изменения климата

Он застопорился и обратился вспять вследствие пандемии COVID-19, считает генсекретарь ООН

ЖЕНЕВА, 21 мая. /ТАСС/. Прогресс, достигнутый за 75 лет существования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оказался под угрозой из-за войн и изменения климата, он застопорился и даже обратился вспять вследствие пандемии COVID-19. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступивший с видеообращением к участникам открывшейся в Женеве 76-й Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Со времени рождения ВОЗ был достигнут впечатляющий прогресс в охране здоровья людей", - сказал он, напомнив, что средняя продолжительность жизни выросла более чем на 50%, детская смертность снизилась за последние 30 лет на 60%, была ликвидирована оспа, а полиомиелит находится на грани исчезновения. "Однако прогресс находится под угрозой: войны и конфликты угрожают миллиардам людей, здоровье миллиардов находится в опасности вследствие кризиса в сфере климата, - отметил генеральный секретарь. - Пандемия COVID-19 застопорила и даже обратила вспять прогресс в общественном здравоохранении".

Совместная работа

Гутерриш обратил внимание на риск дальнейшей утраты достижений последних десятилетий. Вернуться на "путь прогресса", считает он, возможно только в том случае, "если мир будет работать сообща". "Жизненно важно подготовиться к будущим угрозам для здоровья - от новых пандемий до изменения климата, чтобы мы могли предотвратить их, когда это возможно, и отреагировать на них быстро и эффективно, если это невозможно", - отметил административный глава ООН. Он выразил надежду на то, что ведущиеся сейчас переговоры о предотвращении пандемий "увенчаются сильным многосторонним подходом, спасающим жизни". Гутерриш призвал страны "продолжать работать вместе и поддерживать ВОЗ в достижении высочайших стандартов здоровья для всех".

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в выступлении на ассамблее охарактеризовал как сложные проблемы, с которыми сталкивается ВОЗ в своей работе. За последние 20 лет ожидания, которые мир связывает с деятельностью организации, расширились, а ресурсы, которыми располагает организация, - нет. Одним из вызовов он назвал тот факт, что ВОЗ приходится действовать "во все более политизированной среде". Говоря о пандемии коронавируса, Гебрейесус назвал основным ее уроком осознание необходимости совместного реагирования на общие угрозы. Соглашение о реагировании на пандемии, о котором сейчас ведут переговоры страны - члены ВОЗ, "должно стать историческим соглашением, призванным изменить парадигму глобальной безопасности в области здравоохранения, признающим, что наши судьбы переплетены", резюмировал гендиректор.

Пробелы в архитектуре здравоохранения

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди в видеообращении к участникам ассамблеи отметил, что пандемия коронавируса "высветила много пробелов в архитектуре глобального здравоохранения", и для ее укрепления "требуются коллективные усилия". Кроме того, пандемия показала, что необходимо "способствовать росту глобального равноправия в области здравоохранения". Моди напомнил в этой связи, что во время кризиса, связанного с ковидом, Индия продемонстрировала приверженность международному сотрудничеству, поставив "почти 300 млн доз вакцины в более чем 100 стран".

Делегации, участвующие в 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения, которая продлится по 30 мая, обсудят актуальные вопросы охраны здоровья в мире, включая подготовку к новым пандемиям, примут программу и бюджет на 2024-2025 годы. На главный ежегодный форум ВОЗ приглашены представители 194 государств - членов этой организации. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев. Помимо вопросов обеспечения всеобщего доступа к здравоохранению в мире и улучшения реагирования на чрезвычайные ситуации делегаты рассмотрят стратегию в таких областях, как охрана здоровья женщин, детей и подростков, беженцев и мигрантов, недопущение выпуска фальсифицированных и не соответствующих стандартам лекарств, борьбу с неинфекционными заболеваниями.