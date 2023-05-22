На севере Претории зафиксировали вспышку холеры

Умерли 12 человек

ПРЕТОРИЯ, 22 мая. /ТАСС/. Вспышка холеры произошла в северном пригороде Претории. Об этом сообщила представитель департамента здравоохранения провинции Гаутенг Моталалале Модиба.

"В районе Хамманскраал к северу от столицы зафиксирована вспышка холеры, которая уже привела к смерти 12 человек, - приводит в понедельник ее словам местная радиостанция SABC. - Еще 37 человек госпитализированы с симптомами заболевания".

В целом на территории провинции, где также расположен Йоханнесбург, выявлено 100 человек с подозрениями на холеру.

Нынешняя вспышка холеры началась на юге Африки весной 2022 года. Ее эпицентр находится на юге Малави. В 2023 году очаги заболеваемости холерой зафиксированы в восьми странах на юге Африки. Больше всего больных в Малави (58 тыс.) и Мозамбике (26 тыс.). Вспышка холеры зарегистрирована в столице Зимбабве Хараре. ЮАР и Зимбабве имеют общую сухопутную границу.