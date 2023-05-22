Минздрав выступил против продвигаемой секретариатом ВОЗ концепции третьего пола

Замглавы Минздрава Сергей Глаголев заявил, что эта концепция согласуется с повесткой коллективного Запада по навязыванию населению стран Африки, Азии, Восточной Европы и Ближнего Востока нехарактерных для национальных устоев моделей поведения, формированию очагов локальной напряженности

ЖЕНЕВА, 22 мая. /ТАСС/. Минздрав РФ обеспокоен продвигаемой секретариатом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) концепцией третьего пола. Об этом заявил замглавы Минздрава России Сергей Глаголев, выступая на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения в понедельник.

"Концепция третьего пола не имеет общего признания, не согласована странами-членами и не имеет всеобъемлющей поддержки мирового сообщества. Также отмечаем, что концепция третьего пола противоречит этнокультурному укладу, религиозной этике, национальным традициям и общественным нормам большей части стран - членов ВОЗ. Выражаем обеспокоенность в связи с этим, а также в связи с возможным снижением значимости института семьи и традиционных ценностей", - сказал замминистра.

По мнению Глаголева, эта концепция согласуется с повесткой коллективного Запада по навязыванию населению стран Африки, Азии, Восточной Европы и Ближнего Востока нехарактерных для национальных устоев моделей поведения, формированию очагов локальной напряженности.