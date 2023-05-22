Более 13 тыс. медработников Подмосковья оформили компенсацию за аренду жилья

Оформить ежемесячную компенсацию в размере 20 тыс. рублей могут представители 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. медицинских работников Московской области с начала прошлого года оформили предоставление компенсации за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье предусмотрено множество мер соцподдержки для врачей - это семь различных программ: от социальной ипотеки до единовременной выплаты по "Земскому доктору". Но компенсация аренды за съемное жилье - самая востребованная. С начала 2022 года ей воспользовались свыше 13 тыс. медицинских работников. Основное ее преимущество в том, что оформить компенсацию могут как те, кто уже давно работает в наших организациях, так и те, кто только трудоустроился", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что оформить ежемесячную компенсацию за аренду съемного жилья в размере 20 тыс. рублей могут представители 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры.

Поясняется, что наиболее востребованной компенсация аренды жилья стала у фельдшеров скорой помощи, медицинских сестер и братьев, участковых педиатров и терапевтов, а также анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гинекологов.