В Новосибирске впервые после пандемии пройдет единый выпускной для одиннадцатиклассников

Единый городской выпускной пройдет 23 июня

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Единый городской выпускной для пройдет для выпускников 11-х классов в Новосибирске впервые после пандемии. Об этом сообщил на аппаратном совещании мэр города Анатолий Локоть.

"Мы возвращаемся после долгого пандемийного периода к идее проведения единого выпускного", - сказал Локоть.

Заместитель начальника департамента образования мэрии Новосибирска Елена Кащенко уточнила, что единый городской выпускной пройдет 23 июня.

Также она рассказала, что с 23 по 26 мая в городе пройдут последние звонки для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Обучение завершают более 27 тысяч школьников, на 1,1 тыс. больше, чем годом ранее.

Выпускники 11-х классов начнут сдавать ЕГЭ с 26 мая, в городе организовано 77 пунктов проведения экзаменов. Кащенко отметила, что в этом году почти 52% выпускников выбрали экзамен по математике на профильном уровне, что говорит об их планах поступать на технические специальности. Среди экзаменов по выбору лидируют обществознание и информатика.