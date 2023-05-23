В Дагестане издадут книгу с биографиями участников специальной военной операции

Социальным фондом "Все вместе" совместно с главами муниципальных образований и студенческими сообществами ведется работа по сбору материала для книги

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Книгу с биографиями военнослужащих - участников СВО, издадут в Дагестане при содействии регионального социального фонда "Все вместе". В сборе информации принимают участие муниципальные власти, студенческие сообщества и близкие погибших бойцов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

"При содействии фонда планируется издать книгу с биографиями военнослужащих из Дагестана. В настоящее время социальным фондом "Все вместе" совместно с главами муниципальных образований и студенческими сообществами ведется работа по сбору материала обо всех участниках СВО. Активное участие в сборе информации принимают жены участников СВО и погибших военнослужащих", - говорится в сообщении.

Фонд "Все вместе" был создан в 2022 году по инициативе главы региона Сергея Меликова для оказания помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Помимо предусмотренных мер государственной поддержки, фонд осуществляет единовременную денежную выплату близким родственникам погибших военнослужащих. С момента начала деятельности на счет фонда было перечислено более 300 млн рублей из резервного фонда республики и более 200 млн рублей от меценатов. Кроме выплат, фонд также оказывает социально-правовую помощь близким военнослужащих в вопросах, связанных с погашением задолженности по ипотеке, и при оформлении загранпаспортов для совершения паломничества.