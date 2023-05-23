Новый корпус поликлиники в Таганском районе Москвы увеличит ее мощность вдвое

По словам мэра столицы Сергея Собянина, медучреждению предоставят новые технологии, медоборудование, создадут комфортные условия для врачей и пациентов

МОСКВА, 23 мая /ТАСС/. Строительство дополнительного восьмиэтажного корпуса городской поликлиники №46 в Таганском районе Москвы увеличит мощность медучреждения в два раза, отметил мэр Москвы Сергей Собянин, который осмотрел во вторник ход реконструкции поликлиники.

"Здесь на Таганке реконструируется небольшая поликлиника. Будет новая технология, новое медицинское оборудование, комфортные условия для врачей и пациентов. Так как сама поликлиника небольшого объема, требуются, конечно, дополнительные площади, поэтому рядом пристроим восьмиэтажное здание, которое будет построено уже к осени этого года", - сказал мэр. Он выразил надежду, что обновленная поликлиника будет соответствовать ожиданиям жителей. Кроме того, Собянин подчеркнул, что программа модернизации московских поликлиник "идет полным ходом".

"В настоящее время выполнена работа уже в 82 поликлиниках, и 119 находится в активной фазе реконструкции. Это позволяет говорить о том, что мы эту программу выполним не в 2024 году, как предполагалось, а до конца 2023 года. Большинство из 200 поликлиник будут полностью реконструированы, отвечать современному московскому стандарту", - сказал Собянин.

Кроме того, мэр поручил префекту ЦАО Москвы Владимиру Говердовскому закончить строительство школ в Таганском районе к началу учебного года. Говердовский ответил Собянину, что школы будут готовы уже к 1 августа.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что четырехэтажное здание медицинского учреждения на Рабочей улице, дом 34 было построено в 1960 году. Последние годы в нем размещался филиал № 1 городской поликлиники № 46. Комплексная реконструкция поликлиники была начата в феврале 2022 года. На время работ пациенты переведены в филиал № 2. Первых пациентов обновленная поликлиника с пристройкой должна принять в III квартале 2023 года.