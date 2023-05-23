23 мая, 13:59

На Ставрополье с конца апреля втрое увеличилось число случаев кори

Случаи заражения в регионе преимущественно завозные, сообщила замминистра здравоохранения Ставропольского края Яна Манкевич

СТАВРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Более 20 случаев кори зарегистрировали медики на Ставрополье. Случаи заражения в регионе преимущественно завозные, сообщила журналистам во вторник замминистра здравоохранения Ставропольского края Яна Манкевич.

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"У нас зафиксирован 21 случай кори, из них 18 - уже лабораторно подтвержденные и еще 3 пробы находятся на исследовании. Основная масса случаев - завозные. Территории завоза - Республика Дагестан, Ингушетия, Московская область и Владимирская область <...>. Очаги у нас - города Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, село Арзгир и Благодарненский район. Истинной первичной кори было немного, три-четыре случая, остальные - контактные лица, которые заразились от больных", - сказала она.

По данным Минздрава, на конец апреля в регионе было зафиксировано семь случаев заражения корью. Таким образом, за месяц число заразившихся утроилось. Больше половины инфицированных корью - дети. "Основная масса приходится на детей, из 21 заболевшего 15 - это дети. Из них 13 не были вакцинированы. <…> Из шести взрослых не вакцинированы пять по их самостоятельному решению", - пояснила Манкевич.

По информации Минздрава края, согласно национальному календарю прививок в регионе проводится вакцинация и ревакцинация против кори. "Превентивное использование вакцины помогает предотвратить заболеваемость или перевести ее в более легкую форму. У нас сейчас проводится подчищающая иммунизация, вакцинация по эпидпоказаниям. Паротитно-коревой вакцины у нас почти 2,5 тыс. доз и чисто коревой вакцины - около 16 тыс. доз. Этого вполне достаточно", - подчеркнула заместитель министра.

Первый случай кори на Ставрополье зарегистрировали в середине марта текущего года. Заболевание было подтверждено у туристки, прибывшей на отдых. Глава краевого Минздрава Владимир Колесников ранее сообщал журналистам, что в предыдущие два года в регионе не было зарегистрировано ни одного случая кори. После выявления заболевания специалисты управления Роспотребнадзора по краю организовали противоэпидемические мероприятия. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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