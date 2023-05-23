Кабмин поддержал проект об увеличении штрафов за передачу телефонов в тюрьмы

Законопроектом предлагается увеличить максимальный штраф до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект об ужесточении административной ответственности за передачу средств мобильной связи в колонии и тюрьмы. Об этом во вторник сообщил автор инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Правительство РФ официально поддержало мою инициативу об усилении административной ответственности за передачу средств мобильной связи в места лишения свободы. Для этого в действующей редакции ст. 19.12 КоАП (передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УИС или ИВС) появится новая специальная часть", - написал он в Telegram-канале.

Хинштейн напомнил, что в настоящее время максимальный штраф за передачу телефонов в места лишения свободы составляет 5 тыс. рублей. Законопроектом предлагается увеличить максимальный штраф до 50 тыс. рублей.

"Проблему, острота которой не требует пояснений, предлагается решить комплексно. <…> Если попался [на передаче устройства] повторно - ответственность будет уже уголовной: штраф 100-300 тыс. либо лишение свободы до двух лет. Новая проектируемая статья 321.1 УК РФ", - пояснил парламентарий.

Он добавил, что рассчитывает на скорейшее внесение инициатив в Госдуму.

Ранее Хинштейн сообщил, что правительство дало положительный отзыв на законопроект о лишении свободы на срок до двух лет за повторную передачу средств мобильной связи в колонии и тюрьмы.