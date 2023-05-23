Россия предложила проект резолюции о ЧС в области здравоохранения на Украине

Замглавы Минздрава России Сергей Глаголев сообщил, что коспонсорами проекта документа выступили Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа

ЖЕНЕВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения предложила политически нейтральный проект резолюции о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине и вокруг нее. Об этом заявил замглавы Минздрава России Сергей Глаголев, выступая на ассамблее во вторник.

"Считаем важным обратить в этом документе внимание на все аспекты чрезвычайной ситуации на Украине и ее соседних государствах, необходимость соблюдения международного гуманитарного права всеми сторонами конфликтов", - сказал он.

По словам Глаголева, проект резолюции о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине и вокруг нее - политически нейтральный, он призывает Всемирную организацию здравоохранения продолжить мониторинг ситуаций в мире, оказания помощи нуждающимся, совершенствовать систему отслеживания атак на медицинские объекты "с тем, чтобы сделать ее наконец прозрачной и эффективной".

Замминистра добавил, что коспонсорами проекта документа выступили Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Он призвал все страны поддержать российский проект резолюции и войти в число соавторов. По словам замглавы Минздрава России, принятие проекта резолюции позволит всем государствам эффективно взаимодействовать в интересах урегулирования как чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине, так и повысить эффективность данного направления работы ВОЗ в целом.

Он также уточнил, что проект документа не содержит атрибуции, политически мотивированных обвинений и ярлыков. "[Резолюция] нацелена на предотвращение угроз населению и системам здравоохранения при чрезвычайных ситуациях во всем мире, на продолжение работы ВОЗ, в том числе на Украине", - добавил Глаголев.