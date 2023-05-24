В одном из районов Киевской области проводят усиленные проверки на блокпостах

В Броварской районной государственной администрации не уточнили, с чем связано введение подобных мер

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Усиленные фильтрационные мероприятия" по проверке граждан и транспортных средств 24 и 25 мая проводят на территории Броварского района Киевской области. Об этом сообщили местные власти.

"24 и 25 мая 2023 года на территории Броварского района будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств во время пересечения блокпостов", - говорится в сообщении Броварской районной государственной администрации в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

С чем связано введение подобных мер, не уточняется.

Это не первый случай, когда правоохранительные органы и спецслужбы Украины проводят в регионах страны усиленные проверки. Так, в январе в Харькове два раза проводили операции по "поиску диверсантов". В августе прошлого года власти Николаева ввели комендантский час, который длился порядка двух суток, для "выявления коллаборантов". Был организован поквартирный обход жителей, у которых проверялись документы и телефоны. Позднее власти сообщили о задержании порядка 400 человек, нелояльных украинским властям.