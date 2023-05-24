24 мая, 09:46,
обновлено 24 мая, 09:54

Рособрнадзор заявил об отсутствии утечек материалов ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году

Как заверил заместитель руководителя ведомства, все материалы появятся непосредственно на экзамене

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Утечек заданий и ответов основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) не было, все материалы появятся непосредственно на экзамене, сообщил в среду заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению основного периода ОГЭ и ЕГЭ в этом году.

"Традиционно появляется ряд информационных ресурсов, которые предлагают купить контрольно-измерительные материалы, предлагают купить ответы. <…> Здесь стоит заявить, что никаких утечек нет и не было, потому что измерительные материалы появляются только фактически в аудитории перед выпускниками. До этого измерительных материалов в том виде, в котором они существуют, фактически нет. Поэтому и утекать в этой конструкции неоткуда", - сказал он. 

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