24 мая, 10:04

В Рособрнадзоре считают, что система образования без ЕГЭ была бы разбалансированной

Единый государственный экзамен много лет являлся единственным ориентиром для российских учителей, сообщил глава ведомства Анзор Музаев

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Единый государственный экзамен помогает делать систему образования сбалансированной, он много лет являлся единственным ориентиром для российских учителей, сообщил в среду руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Если внимательно посмотреть, что было, и как последние 20 лет шли процессы, складывается впечатление, что, если бы не ЕГЭ, мы бы получили сейчас разбалансированную систему школьного образования. Он позволил нам в единых рамках оставаться и держаться в одном формате", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению ЕГЭ и ОГЭ в основной период, который стартует 26 мая для одиннадцатиклассников и 24 мая для девятиклассников.

По словам Музаева, в 90-е годы в России царил "либерализм в образовании" - не было стандартов, утвержденных линеек учебников и единых школьных программ. "Сейчас стандарты приняты, Министерство просвещения выпустило примерные образовательные программы и школы понемногу переходят к единообразию. Количество учебников по ряду предметов сводится к единице, по некоторым еще несколько линеек остается. Конечно, этот процесс небыстрый, он потребует времени", - добавил он. 

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