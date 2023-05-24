В Дагестане участникам СВО и их семьям компенсируют 50% расходов за коммунальные услуги

Законопроект также предусматривает содействие членам семей военнослужащих в трудоустройстве

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана компенсируют 50% расходов на оплату коммунальных услуг и освободят от взносов на капремонт участников СВО и членов их семей. Соответствующий законопроект о дополнительных мерах поддержки военнослужащих был принят в среду во время сессии Народного собрания республики, сообщил председатель регионального парламента Заур Аскендеров.

"Сегодня мы приняли очень актуальный закон о дополнительных мерах социальной поддержки мобилизованных, добровольцев и членов их семей. Он предусматривает компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%, а также расходов на уплату взносов на капремонт", - написал Аскендеров в своем Telegram-канале.

По его словам, законопроект также предусматривает содействие членам семей военнослужащих в трудоустройстве, устанавливает 10% квоту на обучение в профессиональных образовательных организациях, внеочередное предоставление мест в государственных и муниципальных дошкольных организациях, бесплатное одноразовое горячее питание в дни учебных занятий.