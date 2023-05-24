24 мая, 10:05
Военная операция на Украине

В Дагестане участникам СВО и их семьям компенсируют 50% расходов за коммунальные услуги

Законопроект также предусматривает содействие членам семей военнослужащих в трудоустройстве

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана компенсируют 50% расходов на оплату коммунальных услуг и освободят от взносов на капремонт участников СВО и членов их семей. Соответствующий законопроект о дополнительных мерах поддержки военнослужащих был принят в среду во время сессии Народного собрания республики, сообщил председатель регионального парламента Заур Аскендеров.

"Сегодня мы приняли очень актуальный закон о дополнительных мерах социальной поддержки мобилизованных, добровольцев и членов их семей. Он предусматривает компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%, а также расходов на уплату взносов на капремонт", - написал Аскендеров в своем Telegram-канале.

По его словам, законопроект также предусматривает содействие членам семей военнослужащих в трудоустройстве, устанавливает 10% квоту на обучение в профессиональных образовательных организациях, внеочередное предоставление мест в государственных и муниципальных дошкольных организациях, бесплатное одноразовое горячее питание в дни учебных занятий. 

Теги:
РоссияДагестанВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация