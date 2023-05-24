Более 8 тыс. москвичей приняли участие в Фестивале школьного спорта

Лучшим ШСК стал клуб "Эволюция" школы №2127, второе место заняла "Звезда" школы №1474, на третьем оказался "Олимпиец" школы №1409

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Фестиваль школьного спорта, приуроченный к 100-летию московского спорта, прошел на столичном стадионе "Москвич". В нем приняли участие более 8 тыс. жителей, рассказали ТАСС в среду в пресс-службе департамента образования и науки города.

"Более 8 тыс. москвичей присоединились к Фестивалю школьного спорта. В рамках фестиваля состоялись финальные этапы школьной спортивной лиги по футболу среди команд юношей 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 годов рождения, а также школьной спортивной лиги по баскетболу три на три среди сборных юношей и девушек 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения. Во время мероприятия прошли награждения спортивных клубов. Лучшим школьным спортивным клубом (ШСК) по итогам года стал клуб "Эволюция" школы №2127, второе место занял ШСК "Звезда" школы №1474, замкнул тройку лидеров ШСК "Олимпиец" школы №1409", - отметили в пресс-службе.

Конкурсантов оценивали по нескольким критериям: участию команд в соревнованиях школьных спортивных лиг и городских спортивно-массовых мероприятиях, по медиаактивности школьного спортивного клуба на сайте образовательной организации и страницах в социальных сетях. Гости фестиваля пробовали силы в мастер-классах по русской лапте, SNAG-гольфу, городкам, сонару, роуп-скиппингу (прыжкам через скакалку) и джампинг-фитнесу.

"Процесс создания ШСК в Москве завершился в 2021-2022 учебном году. Сейчас такой клуб - эффективный механизм развития и популяризации детско-юношеского спорта, охватывающий всех участников образовательного процесса. Даже те, кто не является спортсменом, могут проявить себя - освещать деятельность клубов в социальных сетях, помогать в организации мероприятий, стать активным болельщиком клуба", - отметил руководитель департамента Александр Молотков.

Организатор фестиваля - Московский центр "Патриот. Спорт".