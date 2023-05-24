В Железноводске ввели паспорт туриста

Документ выдается с личной фотографией владельца, его оформление займет несколько минут, стоимость - 500 рублей

ПЯТИГОРСК, 24 мая. /ТАСС/. Паспорт туриста начали выдавать в Железноводске. Его владельцы могут пройти по достопримечательностям курорта и поставить отметки об их посещении, а в скором времени смогут получить скидки в кафе и ресторанах, с которыми власти курорта заключат договоренности, сообщил ТАСС в среду глава города Евгений Бакулин.

"В туристско-информационном центре курортного Железноводска можно получить паспорт туриста", - сказал Бакулин.

По его словам, документ включает в себя несколько разделов. В частности, есть список достопримечательностей с фотографиями, посетив которые нужно будет поставить отметку в специальной графе. Помимо этого, в администрации курорта ведут переговоры с партнерами - кафе и ресторанами, чтобы при предъявлении паспорта гости могли получить там скидку.

"Для путешественников паспорт туриста - отдельный продукт, который дает по-настоящему почувствовать себя частью Железноводска. Это первый паспорт туриста в крае. Сам паспорт выдается с личной фотографией владельца, его оформление займет несколько минут, стоимость - 500 рублей", - рассказал глава Железноводска.