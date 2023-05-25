В ГД предложили ввести программу туристического кешбэка для малоимущих и ветеранов

По мнению авторов инициативы, она должна распространяться также на семьи с детьми, инвалидов и пенсионеров

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Финансирование программы туристического кешбэка следует возобновить для некоторых категорий россиян, в том числе граждан с низкими доходами, семей с детьми, инвалидов, пенсионеров и ветеранов боевых действий. Такое предложение содержится в письме замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко (документ есть в распоряжении ТАСС).

По данным Нилова, с момента запуска программы в 2020 году ей воспользовались 4,3 млн человек, "однако на период 2023-2025 гг. средства на реализацию программы в федеральный бюджет не заложены". Депутат отмечает, что причинами "называются, в частности, дефицит бюджета, а также выполнение в целом ключевой задачи акции", которая вводилась для поддержки отрасли в период распространения коронавирусной инфекции, а также из-за введенных в 2022 году западных санкций, ограничивших туристические поездки граждан России за рубеж.

Замруководителя фракции ЛДПР предлагает "возобновить финансирование программы в видоизмененном формате, так как она за время своей работы показала свою безусловную востребованность как инструмент стимулирования внутреннего туризма". По мнению Нилова, программа должна работать "для граждан с низкими доходами, семей с детьми, инвалидов, пенсионеров и некоторых других социальных категорий", в том числе для ветеранов боевых действий.

Программа кешбэка за туры по России была запущена в 2020 году. В 2022 году продажи путевок с кешбэком на осень и зиму продлились с 25 августа по 10 сентября. Возврат средств составлял 20%, максимум - 20 тыс. рублей. Согласно условиям программы, турпродукт необходимо было оплачивать картой "Мир", а длительность поездки должна была составлять не менее трех ночей.