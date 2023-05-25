Попова напомнила о сохранении связанных с ковидом рисков

При этом режим ЧС по COVID-19 в мире уже снят

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Связанные с пандемией COVID-19 риски остаются, несмотря на решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о снятии режима чрезвычайной ситуации. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Хочу еще раз напомнить на фоне уходящей, но еще не ушедшей пандемии: статут чрезвычайной ситуации Всемирной организаций здравоохранения снят, но мы прекрасно понимаем, что риски остаются", - сказала Попова, выступая на X Невском международном экологическом конгрессе.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире.

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия". Планируется, что в мероприятии только в очном формате примут участие 900 делегатов. Участие в конгрессе подтвердили представители более 40 стран.