Администрация Солнечногорска требует взыскать с Пугачевой 50 тыс. рублей арендной платы

Суд рассмотрит заявление без участия сторон

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Администрация Солнечногорска обратилась в мировой суд в Москве с требованием взыскать с певицы Аллы Пугачевой долг в размере около 50 тыс. рублей за пользование земельным участком. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

"Судом получено заявление администрации Солнечногорска о взыскании задолженности с Пугачевой на сумму около 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.

Рассмотрение заявления состоится без участия сторон, после чего будет вынесен судебный приказ. В случае несогласия с ним сторонами может быть подана жалоба, которая будет рассмотрена в открытом судебном заседании.

Согласно материалам дела, Пугачева допустила длительную неуплату за пользование участком в Солнечногорске.