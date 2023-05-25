25 мая, 13:32

Администрация Солнечногорска требует взыскать с Пугачевой 50 тыс. рублей арендной платы

Станислав Красильников/ ТАСС
Алла Пугачева
© Станислав Красильников/ ТАСС

Суд рассмотрит заявление без участия сторон

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Администрация Солнечногорска обратилась в мировой суд в Москве с требованием взыскать с певицы Аллы Пугачевой долг в размере около 50 тыс. рублей за пользование земельным участком. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

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"Судом получено заявление администрации Солнечногорска о взыскании задолженности с Пугачевой на сумму около 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.

Рассмотрение заявления состоится без участия сторон, после чего будет вынесен судебный приказ. В случае несогласия с ним сторонами может быть подана жалоба, которая будет рассмотрена в открытом судебном заседании.

Согласно материалам дела, Пугачева допустила длительную неуплату за пользование участком в Солнечногорске. 

Теги:
РоссияПугачева, Алла Борисовна
© Информационное агентство ТАСС
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