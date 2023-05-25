На Кубани временно организуют перевозку мусора на полигон в объезд станицы

Новая схема движения будет действовать в течение двух месяцев

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Компания по обращению с отходами организует в течение 1,5-2 месяцев схему движения мусороуборочной техники на полигон в обход станицы Полтавской после жалоб жителей властям региона. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края в четверг.

"Рассчитываем пустить технику в объезд станицы через 1,5-2 месяца. Находимся на связи с руководством района и инициативной группой жителей. В рамках концессионных соглашений будем улучшать работу полигона, приводить его в надлежащий вид", - приводит пресс-служба заявление генерального директора ООО "Виватранс" Андрея Половинкина, сделанное им в ходе совещания по вопросам обращения с ТБО, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что для организации объезда станицы возвели временный мост, проводится процедура его экспертизы.

"В мой адрес продолжают поступать многочисленные жалобы по работе полигона в станице Полтавской. Еще в январе я обещал, что инициирую его закрытие, если объект и дальше продолжит работать ненадлежащим образом. Сегодня первоочередная задача регионального оператора - решить вопрос в интересах жителей - в кратчайшие сроки убрать многотонные мусоровозы с улиц станицы и пустить их в объезд", - заявил глава региона.

Ранее жители станицы Полтавской Красноармейского района обращались с многочисленными жалобами к властям Краснодарского края, связанными с работой мусорного полигона, расположенного в станице, а также выступали против того, чтобы мусор везли на полигон по улицам станицы. В региональных СМИ сообщали, что люди больше суток удерживали около 30 мусоровозов. Позже сообщалось, что уменьшить объем отходов на полигоне в станице Полтавской планируется за счет получения разрешения на эксплуатацию полигона в другом районе региона.

Также на совещании обсуждались вопросы, касающиеся работы Белореченского мусорного полигона. Он эксплуатируется с 2017 года, сюда свозят отходы из Белореченского, Апшеронского, Туапсинского районов и Горячего Ключа. Мощности полигона практически исчерпаны. Генеральный директор АО "Крайжилкомресурс" Геннадий Быков сообщил, что подготовлен проект реконструкции полигона. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил начать реконструкцию не позднее 1 сентября 2013 года.

Ежегодный объем отходов в крае составляет 2,5-3 млн тонн, объемы растут за счет высоких темпов миграции населения и увеличения турпотока в регион. 100% отходов в крае захоранивают, сортировка и мусоросжигание позволят снизить объемы захоронения отходов до 20-30%. Мощности мусорных полигонов в Краснодарском крае, который является одним из основных туристических регионов России, будут исчерпаны в течение двух лет. Власти Кубани рассчитывают решить эту проблему за счет строительства заводов полного цикла по переработке мусора.