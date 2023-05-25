Ярославская область присоединилась к туристическому проекту "Императорский маршрут"

Соответствующее соглашение подписано властями региона, Министерством экономического развития России и фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество"

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Ярославская область вошла в федеральный культурно-познавательный туристический проект "Императорский маршрут", который объединяет места, связанные с династией Романовых. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

"Заключили соглашение о сотрудничестве в продвижении национального туристского проекта "Императорский маршрут". Он объединяет 25 регионов, и мы горды, что входим в их число. Наследие Ярославля, Ростова Великого, Петровска, Переславля-Залесского расскажет туристам о значимом вкладе императорского дома в развитие отечественной науки, образования, культуры и системы социальной помощи", - написал Евраев.

Соглашение было заключено между Министерством экономического развития России, фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и правительством региона. В четверг в Ростовском кремле документ подписали глава региона и председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова.

"В 1913 году императорская семья посещала ярославскую землю. У нас есть памятные места, связанные с династией Романовых, уникальные архитектурные памятники, православные святыни, потрясающая природа", - добавил Евраев. Он отметил, что включение в "Императорский маршрут" даст региону возможность получить федеральную поддержку и обогатит маршрут Золотого кольца.

После церемонии подписания соглашения была открыта выставка "Историческое паломничество царской семьи в 1913 году. К 110-летию юбилея императорского дома Романовых", экспозицию разместили в нескольких залах Конюшенного двора в Ростове. На выставке представлено более 700 экспонатов из 13 музеев - коллекция финифти, царские подарки, серебряные изделия, комплекты священнических и дьяконских облачений, старинные книги, иконы, предметы прикладного искусства.

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств.