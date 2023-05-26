ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 17% за четыре недели

По данным организации, больше всего заболевших за этот период было выявлено в Республике Корея, США и Японии

ЖЕНЕВА, 26 мая. /ТАСС/. Около 2,3 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире с 24 апреля по 21 мая, почти 15 тыс. умерли. Число летальных исходов снизилось на 17% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 21%, сообщила в ночь на пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 2 290 351 случай заражения и 14 985 летальных исходов. Больше всего заболевших за этот период было выявлено в Республике Корея - 462 726. Далее следуют США (256 909), Япония (164 367), Бразилия (146 105) и Австралия (125 992). В США зарегистрировано больше всего умерших с 24 апреля по 21 мая - 4 135. Далее идут Бразилия (1 206), Франция (810), Испания (745) и Россия (663).

В бюллетене говорится о росте числа выявленных случаев заражения за 28 дней по сравнению с предыдущими четырьмя неделями в двух из шести регионов ВОЗ - Африке (плюс 11%) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 38%). В остальных регионах отмечено снижение этого показателя. Смертность выросла за 28 дней в Африке (плюс 6%), Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 9%), Америке (плюс 21%) и Юго-Восточной Азии (плюс 61%).

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации за 24 мая 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 766 895 075 случаев заражения коронавирусом, умерли 6 935 889 человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.