СК установил 25 интернет-ресурсов, распространяющих недостоверную информацию о ВС РФ

Девять из них заблокировали

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Следственный комитет установил 25 интернет-ресурсов, которые распространяют недостоверную информацию о Вооруженных силах России, девять из них заблокированы. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе СК РФ.

"Военными следственными органами СК России продолжается работа по выявлению интернет-сайтов, содержащих недостоверную информацию о деятельности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в зоне СВО. Установлено 25 таких ресурсов, 9 из которых по инициативе следствия уже заблокированы", - говорится в сообщении.

Глава СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих. Он дал подчиненным ряд указаний, подчеркнув значимость работы по фиксации последствий преступной деятельности вооруженных формирований Украины.