Сервисом "Медицинские документы" на "Госуслугах" воспользовались более 13 млн человек

Людям доступны 10 справок и выписок из истории болезни, которые они могут получить в своем личном кабинете

КАСПИЙСК, 26 мая. /ТАСС/. Сервисом электронных медицинских документов на "Госуслугах" с 1 января по 19 мая текущего года воспользовались 13 019 048 человек. Это следует из презентации заместителя министра здравоохранения России Павла Пугачева, продемонстрированной в пятницу на форуме "Каспий-2023. Открытый диалог о цифре".

"Совместно с Минцифры мы открыли в этом году сервис по доступу к электронным медицинским документам на портале государственных услуг. Сейчас людям доступны 10 справок и выписок из истории болезни, которые они могут получить в своем личном кабинете, 13 млн человек уже воспользовались этим сервисом", - сказал он.

Межрегиональный форум организаторов здравоохранения "Каспий-2023. Открытый диалог о цифре" проходит с 25 по 26 мая в Махачкале и Каспийске. Он собрал около 700 экспертов из более 50 регионов страны, на повестке - вопросы цифровизации здравоохранения.