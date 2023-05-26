В единственном вузе Ингушетии с сентября введут восемь новых специальностей

Среди них "Биофизика", "Бурение нефтяных и газовых скважин", "Радиоэлектронные системы и комплексы" и "Туризм и гостеприимство"

МАГАС, 26 мая. /ТАСС/. Ингушский государственный университет, являющийся единственным вузом в республике, в новом учебном году намерен ввести восемь новых специальностей в программы обучения. Так, в университете будут готовить биофизиков, кадры в области туризма и гостеприимства, а также переводчиков турецкого языка. Об этом ТАСС рассказала в пятницу ректор вуза Фатима Албакова.

"Университет старается гибко реагировать на современные требования и задачи, которые ставятся перед образовательными организациями в плане подготовки необходимых профессиональных кадров. С сентября 2023 года мы намерены ввести в систему обучения по программам высшего образования около 10 новых специальностей. К примеру, в рамках направления "Физика" планируется открытие востребованного на рынке труда междисциплинарного профиля "Биофизика", а по направлению "Нефтегазовое дело" - "Бурение нефтяных и газовых скважин", - сказала Албакова.

Также планируется введение специальностей "Радиоэлектронные системы и комплексы" и "Инфокоммуникационные технологии и системы связи". Власти региона планируют делать особый упор на развитие туризма и строительство гостиничных комплексов, в связи с этим в вузе появится специальность "Туризм и гостеприимство".

"В рамках направления "Филология" мы планируем открыть профиль "Турецкий язык". В планах на ближайшую перспективу также открытие направления "География", а кроме того, специальности и направления подготовки по культуроведению и социокультурным проектам. Помимо этого, будут созданы новые структурные подразделения - кафедра аддитивных технологий, художественно-ремесленное отделение", - добавила ректор.

Ингушский государственный университет образован в 1994 году и является единственным вузом региона. В составе университета девять факультетов, 43 кафедры, инжиниринговый центр "Разработка модифицированных сорбционных материалов" и Научно-исследовательский институт социальных исследований при Ингушском государственном университете. В 2016 году вуз стал победителем государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".